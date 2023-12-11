Фрэнсис Нганну: В ММА панчеры не такие сильные, как в боксе
Боксер высказался об ударе Тайсона Фьюри
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну, который дебютировал в боксёрском ринге в поединке против Тайсона Фьюри, рассказал об ударной технике британца.
"У него очень даже приличный удар. Знаете, в ММА панчеры не такие сильные, как в боксе. В боксе больше скорости в ударах, они лучше знают, как наносить эти удары и всё такое. Так что Фьюри очень даже жёстко бьёт. Я принял несколько его ударов. О чём я тогда подумал? Это было что-то типа: "Ни хрена себе!" Реально сильные попадания. Но на самом деле это хорошо, когда во время боя ты чувствуешь силу ударов соперника. Это значит, что тебя ещё не вырубили (смеётся)", — сказал Нганну на YouTube-канале Club Shay Shay.
Напомним, что в последнем бою Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну Раздельным решением суддей.
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