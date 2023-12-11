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Карим Бензема сформировал команду своей мечты

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В 11-ку не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду

Карим Бензема сформировал команду своей мечты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Новина українською

Экс-форвард сборной Франции и "Реала" Карим Бензема, который сейчас является нападающим "Аль-Иттихады", сформировал команду своей мечты. Об этом сообщает издание One Football.

В лучшую 11-ку игрока не попали Месси и Роналду. Отсутствие бывшего партнера по команде в мадридском "Реале" Криштиана, вызвало удивление многих болельщиков. Они вместе играли несколько лет.
Отсутствие Лионеля можно объяснить их соперничеством во время пребывания в "Барселоне" и "Реале".

Команда мечты Карима:

Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Даниэль Алвес, Пепе, Серхио Рамос и Марсело;
Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан и Роналдиньо;
Нападающие: Роналдо и Карим Бензема.

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Карим Бензема
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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