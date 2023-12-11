Карим Бензема сформировал команду своей мечты

Экс-форвард сборной Франции и "Реала" Карим Бензема, который сейчас является нападающим "Аль-Иттихады", сформировал команду своей мечты. Об этом сообщает издание One Football.

В лучшую 11-ку игрока не попали Месси и Роналду. Отсутствие бывшего партнера по команде в мадридском "Реале" Криштиана, вызвало удивление многих болельщиков. Они вместе играли несколько лет.

Отсутствие Лионеля можно объяснить их соперничеством во время пребывания в "Барселоне" и "Реале".

Команда мечты Карима:

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Даниэль Алвес, Пепе, Серхио Рамос и Марсело;

Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан и Роналдиньо;

Нападающие: Роналдо и Карим Бензема.