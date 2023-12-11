Карим Бензема сформировал команду своей мечты
В 11-ку не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Экс-форвард сборной Франции и "Реала" Карим Бензема, который сейчас является нападающим "Аль-Иттихады", сформировал команду своей мечты. Об этом сообщает издание One Football.
В лучшую 11-ку игрока не попали Месси и Роналду. Отсутствие бывшего партнера по команде в мадридском "Реале" Криштиана, вызвало удивление многих болельщиков. Они вместе играли несколько лет.
Отсутствие Лионеля можно объяснить их соперничеством во время пребывания в "Барселоне" и "Реале".
Команда мечты Карима:
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Даниэль Алвес, Пепе, Серхио Рамос и Марсело;
Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан и Роналдиньо;
Нападающие: Роналдо и Карим Бензема.
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