Месси против Роналду: Интер Майами анонсировал матч с Аль-Насром

Американский "Интер Майами" проведет предсезонную подготовку в Саудовской Аравии. Об этом клуб сообщил на официальных ресурсах.

Там команда сыграет два поединка: 29 января "цапли" встретятся с "Аль-Хилялем", а 1 февраля проведут игру с "Аль-Насром".

Примечательно, что 1 февраля аргентинский форвард Лионель Месси, который выступает за "Интер Майами", может сыграть с португальским нападающим Криштиану Роналду, который защищает цвета "Аль-Насра".

Лео перебрался в американский клуб летом 2023 года. Что касается КриРо, то португалец выступает за саудовцев с января 2023 года.

Adding a stop to our Preseason International Tour????????



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday, … pic.twitter.com/Xi9M0QApLi