Роналду: Мне очень жаль, что я не перешел в Аль-Наср раньше

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что счастлив играть за клуб и не жалеет о переходе из "Манчестер Юнайтед".

"Я очень счастлив играть в "Аль-Насре", и я с нетерпением жду, что смогу показать лучшие результаты. Мне очень жаль, что я не перешел в этот клуб раньше. Но я здесь, чтобы поддерживать команду для того, чтобы мы достигли успехов".

Отметим, что в этом сезоне Роналду сыграл 22 матча, забил 20 голов и отдал 10 ассистов.