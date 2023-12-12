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Роналду: Мне очень жаль, что я не перешел в Аль-Наср раньше

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Нападающий поделился эмоциями

Роналду: Мне очень жаль, что я не перешел в Аль-Наср раньше

Getty Images

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Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что счастлив играть за клуб и не жалеет о переходе из "Манчестер Юнайтед".

"Я очень счастлив играть в "Аль-Насре", и я с нетерпением жду, что смогу показать лучшие результаты. Мне очень жаль, что я не перешел в этот клуб раньше. Но я здесь, чтобы поддерживать команду для того, чтобы мы достигли успехов".

Отметим, что в этом сезоне Роналду сыграл 22 матча, забил 20 голов и отдал 10 ассистов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
roya news
Опубликовал: Екатерина Власова
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