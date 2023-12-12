Аль-Иттихад, благодаря голам Канте и Бензема, вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Следующий матч клуб сыграет против Аль-Ахли
Фото: twitter.com/Benzema
Во вторник, 12 декабря, "Аль-Иттихад" сыграл против "Окленда" в рамках клубного Чемпионата мира 2023.
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Матч завершился разгромной победой "Аль-Иттихада" со счетом 3:0. В поединке отличились такие футболисты как: Ромариньо 29', Канте 34' и Бензема 40'.
Теперь клуб сыграет с египетским "Аль-Агли" во втором раунде турнира, матч состоится 15 декабря.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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