Аль-Иттихад, благодаря Канте и Бензема, вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Во вторник, 12 декабря "Аль-Иттихаду" сыграл против "Окленда" в рамках клубного Чемпионата мира 2023.

Матч завершился разгромной победой "Аль-Иттихада" со счетом - 3:0. В поединке отметились такие футболисты как: Ромариньо 29', Канте 34' и Бензема 40'.

Теперь клуб сыграет египетским "Аль-Агли" во втором раунде, который состоится 15 декабря.