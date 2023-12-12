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Аль-Иттихад, благодаря Канте и Бензема, вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Общие новости

Следующий матч клуб сыграет против Аль-Агли

Аль-Иттихад, благодаря Канте и Бензема, вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Фото: twitter.com/Benzema

Новина українською

Во вторник, 12 декабря "Аль-Иттихаду" сыграл против "Окленда" в рамках клубного Чемпионата мира 2023.

Матч завершился разгромной победой "Аль-Иттихада" со счетом - 3:0. В поединке отметились такие футболисты как: Ромариньо 29', Канте 34' и Бензема 40'.

Теперь клуб сыграет египетским "Аль-Агли" во втором раунде, который состоится 15 декабря.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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