Аль-Иттихад, благодаря Канте и Бензема, вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Следующий матч клуб сыграет против Аль-Агли
Фото: twitter.com/Benzema
Во вторник, 12 декабря "Аль-Иттихаду" сыграл против "Окленда" в рамках клубного Чемпионата мира 2023.
Матч завершился разгромной победой "Аль-Иттихада" со счетом - 3:0. В поединке отметились такие футболисты как: Ромариньо 29', Канте 34' и Бензема 40'.
Теперь клуб сыграет египетским "Аль-Агли" во втором раунде, который состоится 15 декабря.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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