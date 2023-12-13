Шевченко идет на выборы, МЮ покидает еврокубки, начался клубный чемпионат мира. Главные новости за 12 декабря
Этот день может изменить УАФ
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Лига чемпионов: "Наполи" и "Копенгаген" выходят в плей-офф, вылет "МЮ"
Главное событие дня - вылет "МЮ" из еврокубков. "Красные дьяволы" проиграли "Баварии" (0:1), что вкупе с победой "Копенгагена" над "Галатасараем" (1:0) отбросило их на последнее место в группе. Кроме того, "Бенфика" с Анатолием Трубиным прорвалась в ЛЕ, победив "РБ Зальцбург" (3:1); также в ЛЕ оказалась "Брага", уступив "Наполи" (0:2). Также отмечаем успехи испанцев: "Реал" добыл 6 победу из 6, обыграв "Унион" (3:2), а "Реал Сосьедад" сдержал "Интер" (0:0) и выиграл группу.
Шевченко официально баллотируется на пост президента УАФ
Легенду ранее выдвинули на пост полтора десятка членов УАФ, и вот он публично подтвердил, что ему это интересно. "Беру время на подготовку программы и подбор команды", - заявил Шева. Напомним, выборы главы УАФ пройдут 25 января. Действующий президент Андрей Павелко сейчас в тюрьме.
Наши нарасхват: "Тоттенхэм" следит за Цыганковым, итальянцы - за Довбиком
По информации испанского Futbol Total, "Шпоры" уже зимой готовы выплатить клаусулу Цыганкова, которая якобы составляет 30 млн евро. Касательно Довбика, то El Gol Digital уверяет, что за ним следят "Интер", "Рома" и "Ювентус", причем все итальянские гранды готовы раскошелиться на серьезную сумму.
Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры
Кьеллини уже 39 лет и последние полтора он провел в МЛС, так что это не сенсация. Лучшие годы защитника прошли в "Ювентусе", с которым он 9 раз выигрывал Серию А. Кроме того, Кьеллини набегал 117 матчей за сборную Италии и выиграл с ней Евро-2020. Живая легенда.
"Верес" сменил главного тренера после провального полугодия
Закончив первую половину сезона на предпоследнем месте, "Верес" уволил с поста тренера Сергея Лавриненко и назначил на его место Олега Шандрука. 40-летний специалист ранее уже возглавлял ровенский клуб в сезоне-2018/19, когда тот выступал во Второй лиге. Последнее время он руководил академией "Вереса".
"Аль-Иттихад" вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира
Ну, и важное объявление - начался клубный чемпионат мира. В первом матче на турнире Саудовскому "Аль-Иттихаду" не составило труда разгромить новозеландский "Окленд" 3:0 - помогли голы Нголо Канте и Карима Бензема, но далее - не сомневайтесь! - будет гораздо интереснее.
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