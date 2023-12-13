Шевченко идет на выборы, МЮ покидает еврокубки, начался клубный чемпионат мира. Главные новости за 12 декабря

Главное событие дня - вылет "МЮ" из еврокубков. "Красные дьяволы" проиграли "Баварии" (0:1), что вкупе с победой "Копенгагена" над "Галатасараем" (1:0) отбросило их на последнее место в группе. Кроме того, "Бенфика" с Анатолием Трубиным прорвалась в ЛЕ, победив "РБ Зальцбург" (3:1); также в ЛЕ оказалась "Брага", уступив "Наполи" (0:2). Также отмечаем успехи испанцев: "Реал" добыл 6 победу из 6, обыграв "Унион" (3:2), а "Реал Сосьедад" сдержал "Интер" (0:0) и выиграл группу.

Легенду ранее выдвинули на пост полтора десятка членов УАФ, и вот он публично подтвердил, что ему это интересно. "Беру время на подготовку программы и подбор команды", - заявил Шева. Напомним, выборы главы УАФ пройдут 25 января. Действующий президент Андрей Павелко сейчас в тюрьме.

По информации испанского Futbol Total, "Шпоры" уже зимой готовы выплатить клаусулу Цыганкова, которая якобы составляет 30 млн евро. Касательно Довбика, то El Gol Digital уверяет, что за ним следят "Интер", "Рома" и "Ювентус", причем все итальянские гранды готовы раскошелиться на серьезную сумму.

Кьеллини уже 39 лет и последние полтора он провел в МЛС, так что это не сенсация. Лучшие годы защитника прошли в "Ювентусе", с которым он 9 раз выигрывал Серию А. Кроме того, Кьеллини набегал 117 матчей за сборную Италии и выиграл с ней Евро-2020. Живая легенда.

Закончив первую половину сезона на предпоследнем месте, "Верес" уволил с поста тренера Сергея Лавриненко и назначил на его место Олега Шандрука. 40-летний специалист ранее уже возглавлял ровенский клуб в сезоне-2018/19, когда тот выступал во Второй лиге. Последнее время он руководил академией "Вереса".

Ну, и важное объявление - начался клубный чемпионат мира. В первом матче на турнире Саудовскому "Аль-Иттихаду" не составило труда разгромить новозеландский "Окленд" 3:0 - помогли голы Нголо Канте и Карима Бензема, но далее - не сомневайтесь! - будет гораздо интереснее.