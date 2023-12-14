Неудача Шахтёра, счастливый конец для ПСЖ и номинация Гвардиолы. Главные новости за 13 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 декабря.

"Шахтёр" не сумел обыграть "Порту" на выезде, лишившись шансов на выход в 1/8 ЛЧ. Подопечные Марино Пушича устроили в Португалии перестрелку с 8 голами, но вышли из неё проигравшими (5:3). Своим 4-м голом в ЛЧ отметился Сикан. Таким образом "горняки" продолжат выступления в плей-офф ЛЕ.

ПСЖ с боями пробился в плей-офф ЛЧ со второго места. В случае победы в Дортмунде судьба подопечных Луиса Энрике целиком была бы в их руках. Но чемпионы Франции не смогли победить "Боруссию" (1:1). В итоге судьба второй путёвки решалась в Ньюкасле, где "Милан" сделал одолжение Мбаппе и компании.

"Милан" сделал одолжение Парижу не по доброте душевной. "Россонери" бились за место в Лиге Европы, и благодаря волевой победе с поздним победным голом Чуквуэзе добились своего. Хотя "Ньюкасл" вёл в счёте более получаса и был не так далёк от того, чтобы выйти из группы смерти.

ФИФА огласила имена номинантов на звание лучшего тренера уходящего года. Тройка финалистов оказалась весьма предсказуемой: Хосеп Гвардиола после требла с "Манчестер Сити", финалист ЛЧ Симоне Индзаги из "Интера" и Лучано Спаллетти, выигравший для "Наполи" долгожданный трофей чемпионов Италии. Имя победителя огласят 15 января.

Не только первая команда "Шахтёра" проиграла "Порту" на выезде. Также неудачно поездка в Португалию закончилась и для команды "горняков" U-19. "Драконы" победили со счётом 2:0 благодаря ударному дебюту второй половины. Таким образом "Порту" забрал себе первенство в группе, а "Шахтёр" и здесь пришёл на финиш третьим.