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Жюстин Бреза-Буше впервые в карьере выиграла спринт Кубка мира

Общие новости
Обновлено

Ранее биатлонистка побеждала в масс-старте

Жюстин Бреза-Буше впервые в карьере выиграла спринт Кубка мира

Фото: Gettotext

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала первую в карьере победу в спринтерской гонке в рамках Кубка мира, чемпионата мира или Олимпиады.

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Это произошло на третьем этапе Кубка мира — 2023/2024, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Буше удалось пройти огневые рубежи без промахов.

Стоит отметить, что до сегодняшней гонки в Швейцарии 27-летняя Жюстин шесть раз попадала на подиум в спринте, но на первую ступеньку пьедестала ранее не поднималась.

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