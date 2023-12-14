Жюстин Бреза-Буше впервые в карьере выиграла спринт Кубка мира
Ранее биатлонистка побеждала в масс-старте
Фото: Gettotext
Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала первую в карьере победу в спринтерской гонке в рамках Кубка мира, чемпионата мира или Олимпиады.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Это произошло на третьем этапе Кубка мира — 2023/2024, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Буше удалось пройти огневые рубежи без промахов.
Стоит отметить, что до сегодняшней гонки в Швейцарии 27-летняя Жюстин шесть раз попадала на подиум в спринте, но на первую ступеньку пьедестала ранее не поднималась.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
- ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Неудача Шахтёра, счастливый конец для ПСЖ и номинация Гвардиолы. Главные новости за 13 декабря
- Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе среди номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн