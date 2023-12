ФИФА сообщила имена номинантов на премию Пушкаша 2023 года

Наконец ФИФА объявила трех номинантов на премию Пушкаша 2023. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.

Тройка, которая борется за премию:

1) Хулио Энсисо - игрок "Брайтона", за гол в матче прошлого сезона АПЛ против "Манчестер Сити";

2) Гильерме Мадруга - футболист "Ботафого-СП", за победный гол в бразильской Серии В;

3) Нуну Сантош - игрок "Спортинга", за мяч, забитый в португальской Лиге Сагреш.

Победителя мы узнаем 15 января 2024 года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023.

