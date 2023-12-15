Заря красиво хлопнула дверью, Довбик – лучший в Жироне, а Барселона и Манчестер Юнайтед могут сменить наставников. Главные новости за 14 декабря

Вчера состоялся последний игровой день групповых этапов Лиги Европы и Лиги Конференций. Наконец мы можем подытожить то, за чем наблюдали всю осень и отметить кто герой, а кто откровенно провалился. В последнем туре Лиги Европы "Вест Хэм" и "Брайтон" оформили себе выход с первого места, также свою группу выиграл "Рейнджерс" в последнем матче против "Бетиса". "Ливерпуль" провалил последний матч из-за того, что вышел играть резервным составом против "Тулузы", а "Вильярреал" оформил выход с первой строчки благодаря победе над "Ренном".

В Лиге Конференций "Маккаби" Тель-Авив обыграл "Гент" и занял первую строчку в своем квартете. То же самое касается и "Астон Виллы" с "Фиорентиной". "ПАОК" сенсационно выиграл свою группу, где "Айнтрахт" довольствовался только вторым местом. Обо всем этом и многом другом можете почитать подробно в наших отчетах за игровой день еврокубков.

В последнем матче группового этапа луганская "Заря" играла с "Брейдабликом". По факту, это был матч, который вообще не имел никакого турнирного значения, команды сражались исключительно за престиж и украинская команда точно хотела громко хлопнуть дверью на прощание с еврокубками в этом сезоне. "Заря" отправила в ворота соперника 4 гола, на которые не было никакого ответа. Голами отметились Герреро, Мичин и Горбач, один из голов в собственные ворота отправил Муминович. Красивое завершение не очень удачной еврокампании.

Украинский страж ворот мадридского "Реала" Андрей Лунин должен выйти в стартовом составе на встречу с "Вильярреалом" в воскресенье в рамках чемпионата Испании. Об этом сообщает испанское издание Relevo. Если верить информации издания, Карло Анчелотти снова доверится именно Андрею в рамке ворот, несмотря на готовность Кепы, который сыграл прошлый матч мадридцев в Лиге Чемпионов против "Униона".

По информации от журналиста Франсуа Галлардо, главный тренер "Жироны" Анхель Мичель может заменить Хави на тренерском мостике "Барселоны". Дела "блау-граны" идут не лучшим образом и среди местных СМИ появляется все больше сообщений о планах руководства попрощаться с легендой клуба Хави. Если решение об увольнении Хави будет принято, то главным претендентом на место нового наставника клуба должен стать Анхель Мичел.

"Жирона" подвела итоги голосования на звание лучшего игрока команды по итогам ноября. Победу одержал украинский нападающий Артем Довбик, сообщает клубная пресс-служба. В прошлом месяце 26-летний Довбык провел 4 матча за "красно-белых" во всех турнирах. В его активе 2 гола и 4 результативные передачи. На награду также претендовали полузащитник Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савиньо.

Легенда украинского футбола экс-тренер сборной Украины будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, которые выдвинули его на эту почетную должность. Плюс УПЛ воздержалась.

Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы не менее 9 соответствующих выдвижения. Выборы 25 января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях, сообщил Бурбас.

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает talkSPORT. По информации источника, 48-летний специалист будет претендовать на должность рулевого "МЮ", если Эрика тен Хага уволят в ближайшее время. Отмечается, что работой английского тренера восхищается Джим Рэтклифф, один из будущих совладельцев манкунианцев.