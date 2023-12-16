Анчелотти – о суде по Суперлиге: Возможно, это изменит историю современного футбола
Вскоре будет объявлено решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о его отношении к Суперлиге.
“Чтобы высказать мнение на этот счет, нужно подождать и посмотреть, что состоится 21 декабря. Возможно, произойдет нечто важное, что изменит историю современного футбола. Будет изменен календарь матчей и многое другое. Но придется потерпеть”, – сказал Анчелотти.
Напомним, что 21 декабря Высший суд Европейского союза должен принять решение по делу о монополии УЕФА. На ассоциацию пожаловались "Реал", "Барселона" и компания A22 (именно она ведет развитие проекта).
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Опубликовал: Максим Кучер
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