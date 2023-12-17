Поиск тренера Металлистом 1925, положение Яремчука, игра наших в АПЛ. Главные новости за шестнадцатое декабря

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за последние сутки

После информации о заинтересованности "Металлиста 1925" в услугах Виктора Скрипника, о возможном сотрудничестве этого тренера и этого клуба рассказал еще один источник. Скрипник действительно рассматривается харьковским клубом, но возможно также приглашение иностранного тренера. Клуб сейчас работает в разных направлениях.

"Брюгге" не рассчитывает на Яремчука, который сейчас выступает за "Валенсию" на правах аренды. Бельгийский клуб не собирается досрочно возвращать форварда и не очень хочет видеть его в своем составе. В то же время, украинец тоже не хочет возвращаться в Бельгию. Ему и его семье комфортно в Испании, хоть на футбольном поле Яремчук получает мало игровой практики.

Украинцы сыграли в АПЛ. Илья Забарный вышел в основном составе "Борнмута" на матч с "Лутоном", Михаил Мудрик – в основном составе "Челси" на матч с "Шеффилдом". "Борнмут" Забарного не сумел сыграть на ноль, пропустив уже на третьей минуте от новичка АПЛ. Правда, матч так и не доиграли из-за ухудшения состояния здоровья капитана "Лутона". Мудрик не отметился результативными действиями за "Челси", хотя имел хороший момент. "Челси" выиграл 2:0.

Компания А22 Sports Menegment, которая занимается созданием и продвижением Суперлиги, обнародовала информацию о том, сколько выплатят "Реалу" и "Барселоне" в случае, если они станут участниками турнира.

Как говорится в сообщении, каждый участник турнира может получить по одному миллиарду евро, ведь общий бюджет суперлиги составляет 15 млрд. евро. Но поскольку "Реал Мадрид" и "Барселона" больше всего проявляли интерес к этой идее, они ближе к получению этой суммы в случае проведения Суперлиги.

В семнадцатом туре Примеры "Реал" сыграет против "Вильярреала". Кадровая интрига матча – сыграет ли Андрей Лунин за мадридцев? Тибо Куртуа все еще травмирован, а вот Кепа уже выздоровел, однако не вернул себе места в основе. В то же время тренер "сливочных" Карло Анчелотти отказался раскрывать карты по этому вопросу. То, сыграет ли Лунин, станет понятно непосредственно в день игры за несколько часов до матча, когда будут обнародованы стартовые составы.