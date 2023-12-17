Кубок мира 2023/2024. Бреза-Буше побеждает в масс старте Ленцерхайда, Джима – девятнадцатая
Результаты женского масс старта
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула ее родная сестра Ханна Эберг.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и медленной скоростью по дистанции в итоге финишировала на 19 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд
Масс старт
Женщины
1. Жустин Бреза-Буше (0+0+0+0)
2. Эльвира Эберг (1+1+0+0) (+5,5)
3. Ханна Эберг (1+1+0+0) (+10,6)
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19. Юлия Джима (0+1+1+1) (+2.07,5)
22. Ирина Петренко (0+0+1+1) (+2.25,9)
25. Кристина Дмитренко (0+0+2+2) (+3.23,7)
29. Анастасия Меркушина (1+1+3+1) (+4.29,0)
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