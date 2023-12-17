Кубок мира 2023/2024. Младший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – 26-ой
Результаты мужского масс старта
biathlonworld.com
Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин. Она стала последней официальной гонкой в 2023 году.
Победу в забеге на 15 километров одержал представитель Норвегии Йоханес Бе, серебро и бронза достались его партнерам по команде Йоханесу Дале и Тарею Бе соответственно.
Украину в забеге представлял только капитан команды Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами и медленной скоростью по дистанции сумел в итоге финишировать на 26 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд
Масс старт
Мужчины
1. Йоханес Бё (1+0+1+0)
2. Йоханес Дале (0+0+0+1) (+14,6)
3. Тарье Бё (0+0+0+1) (+21,8)
.
.
.
26. Дмитрий Пидручный (1+0+1+1) (+2.57,5)
Популярное сейчас
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Неудача Шахтёра, счастливый конец для ПСЖ и номинация Гвардиолы. Главные новости за 13 декабря
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО