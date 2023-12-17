Кубок мира 2023/2024. Младший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – 26-ой

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин. Она стала последней официальной гонкой в 2023 году.

Победу в забеге на 15 километров одержал представитель Норвегии Йоханес Бе, серебро и бронза достались его партнерам по команде Йоханесу Дале и Тарею Бе соответственно.

Украину в забеге представлял только капитан команды Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами и медленной скоростью по дистанции сумел в итоге финишировать на 26 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд

Масс старт

Мужчины

1. Йоханес Бё (1+0+1+0)

2. Йоханес Дале (0+0+0+1) (+14,6)

3. Тарье Бё (0+0+0+1) (+21,8)

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26. Дмитрий Пидручный (1+0+1+1) (+2.57,5)