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ФИФА будет проводить Межконтинентальный кубок с 2024 года

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Победитель ЛЧ выходит в финал турнира

ФИФА будет проводить Межконтинентальный кубок с 2024 года

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

ФИФА объявила о запуске Межконтинентального кубка с 2024 года.

Межконтинентальный кубок ФИФА будет ежегодно разыгрываться между победителями международных турниров каждой из конфедераций. Турнир будет состоять из нескольких этапов.

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В первом раунде этапа А победитель Лиги чемпионов Азии или Африки на своем домашнем стадионе сыграет с победителем Лиги чемпионов Океании.

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с оставшимся представителем AFC или CAF - при этом порядок участия африканской и азиатской команд в 2024 году будет определен через жеребьевку, а затем будет чередоваться каждый год.

На этапе B между собой сыграют победители Кубка КОНКАКАФ и Кубка Либертадорес, при этом хозяева поля будут определены жеребьевкой, после чего право проведения будет переходить между конфедерациями ежегодно.

Финальная часть турнира будет проходить на нейтральном поле. Победитель матча между командами, которые выиграли этапы А и B, сыграет в финале с обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

В 2024 году матч плей-офф состоится 14 декабря, финал - 18 декабря.

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Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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