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Соперник для Шахтера, очередная феерия Довбика, интерес к Забарному. Главные новости за восемнадцатое декабря

Общие новости
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А также возможный уход Пихаленка из Днепра-1 и отказ Селтика от Лунина

Соперник для Шахтера, очередная феерия Довбика, интерес к Забарному. Главные новости за восемнадцатое декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол собрал для читателей подборку главных новостей за понедельник, 18-е декабря

"Шахтер" получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы

В понедельник, 18-го декабря, состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы. Среди прочего, своего соперника получил и "Шахтер". В феврале он сыграет два поединка против "Марселя". Первый – формально на своем поле 15-го февраля, второй – на "Велодроме" 22-го февраля.

Артем Довбик отметился дублем за "Жирону"

"Жирона" провела свой календарный матч чемпионата против "Алавеса" и снова зажег Довбик. Артем отметился дублем. Сначала забил ударом головой после сейва вратаря – гол вторым темпом. А затем уверенно реализовал пенальти. Это девятый и десятый голы украинца в Ла Лиге (еще есть гол в Кубке Испании). Добавим, что в этом матче из-за травмы не играл Виктор Цыганков. "Жирона" победила 3:0.

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Илье Забарному

Украинец, который играет за "Борнмут", может пойти на повышение в "Тоттенхэм". Как сообщают источники, "шпоры" сохраняют интерес к защитнику еще с тех пор, когда тот играл за "Динамо". Пока неизвестно о размере возможного предложения за Забарного, но известно, что в цене украинец вырос из-за стабильной игры в основе "Борнмута".

"Днепр-1" будет пытаться выгодно продать Пихаленка

"Днепр-1" не будет препятствовать уходу Александра Пихаленка при наличии выгодного предложения от клубов из-за рубежа. Источники пишут о том, что к украинцу уже ранее был интерес, но клуб выжидает возможность как можно выгоднее продать футболиста. "Днепр-1" нацелен именно на европейский рынок, чтобы не усиливать конкурентов по УПЛ.

Также говорилось о том, что "Шахтер" летом уже делал попытку подписать Пихаленка, но сумма, которую "горняки" предложили "Днепру-1", показалась смешной

"Селтик" отказался от идеи приобретения Лунина

Шотландский "Селтик" не подпишет украинца Андрея Лунина. Клуб понимает бесперспективность этой идеи, поэтому и отказывается от нее. Шотландцев отпугнул тот факт, что Лунин стал чаще играть в основе "Реала", что повышает цену на голкипера и усложняет переговорный процесс.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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