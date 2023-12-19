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ФОТО. Рафаэль Надаль провёл тренировку на корте со Штруффом

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Испанец готовится к возвращению в тур

ФОТО. Рафаэль Надаль провёл тренировку на корте со Штруффом

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки с 25-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом. Она прошла в академии Надаля.

"Отличная тренировка сегодня с Ян-Леннардом Штруффом. Спасибо и до свидания!" — подписал фото Надаль.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

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