ФОТО. Рафаэль Надаль провёл тренировку на корте со Штруффом

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки с 25-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом. Она прошла в академии Надаля.

"Отличная тренировка сегодня с Ян-Леннардом Штруффом. Спасибо и до свидания!" — подписал фото Надаль.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.