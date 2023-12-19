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Fourfourtwo опубликовал список 100 лучших футболистов 2023 года

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В список не попал Криштиану Роналду

Fourfourtwo опубликовал список 100 лучших футболистов 2023 года

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британский журнал Fourfourtwo опубликовал список лучших футболистов 2023 года.

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду не попал в список, а бомбардир "Ман Сити" Эрлинг Холанд занял первую позицию.

Топ-10 игроков:
1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
2. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
3. Харри Кейн ("Бавария");
4. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ");
5. Родри ("Ман Сити");
6. Лионель Месси ("Интер Майами");
7. Бернардо Силва ("Манчестер Сити");
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
9. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид");
10. Винисиус ("Реал Мадрид").

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Источник:
fourfourtwo
Опубликовал: Екатерина Власова
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