Блогер Джейк Пол будет сотрудничать с USA Boxing накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже

Американский боец-блогер Джейк Пол станет партнёром USA Boxing на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Для меня большая честь сотрудничать с USA Boxing в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Этой зимой я буду тренироваться с олимпийской сборной в Колорадо-Спрингс, а в июле поеду с ними в Париж, чтобы сделать сильнее боксёров-любителей нашей страны.

Моя приверженность боксу намного больше, чем мои достижения на ринге. Я полон решимости добиться большего влияния за пределами ринга по сравнению с тем, что я делаю внутри него. Я считаю, что в США лучшие боксёры. Вот и проверим это", — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, 16 декабря на турнире в Орландо Пол впервые победил боксёра-профессионала, нокаутировав Андре Августа.