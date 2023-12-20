Подвиг Мудрика в Кубке лиги, травма Цыганкова, позор Наполи. Главные новости за 19 декабря

Михаил вышел на замену и на 92-й минуте сравнял счет в противостоянии с "Ньюкаслом", после чего еще и реализовал победный пенальти в серии. Отличный перфоманс украинца. Также в Кубке лиги отмечаем вылет "Эвертона", за который, впрочем, не играл Виталий Миколенко.

Поединок против японского клуба "Урава Редс" прошел максимально ожидаемо - "Горожане" доминировали, забили три сухих гола, после чего дождались свистка. Азиаты, кажется, и сами не верили, что способны на сенсацию. В финале на "Сити" уже ждет бразильский "Флуминенсе".

Об этом пишет Marca. Украинец почувствовал дискомфорт на тренировке, и за три дня, которые остались до выезда в гости к "Бетису", он вряд ли исчезнет, а рисковать Цыганковым в "Жироне" не станут. Напомним, каталонцы после 18 туров сенсационно лидируют в Ла Лиге, на 2 очка опережая "Реал".

Речь о Максиме Брагару. Украинские СМИ сообщили об интересе к нему со стороны "Динамо" и "Полесья", но сам хавбек якобы предпочитает переезд в Киев. В текущем сезоне на счету Брагару 19 матчей и 3 ассиста за "Черноморец".

Понятно, что у неаполитанцев полно работы в Серии А, где они идут 5-ми, и вдобавок впереди матчи плей-офф ЛЧ против "Барсы", но все равно проигрывать дома "Фрозиноне" 0:4 - это провал. Причем, что интересно - все голы "Наполи" пропустил за последние полчаса, когда на поле уже были его лидеры Осимхен и Хвича. Парадокс.

"Матрасники" вчера в матче-триллере вдесятером сыграли 3:3 с "Хетафе", пропустив с пенальти на 93-й минуте. Неидеальный результат, но все же команда Диего Симеоне вышла на третье место, опередив "Барсу" за дополнительными показателями. Впереди - "Реал" и "Жирона".