Маэстро дуэлей. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

В далеком 2011-м мать повезла 12-летнего Рональда Араухо на просмотр в "Пеньяроль" из Монтевидео. Исторически "Пеньяроль" - один из главных клубов Южной Америки, через его академию прошли такие звезды, как Феде Вальверде, Дарвин Нуньес и еще куча уругвайских талантов.

Однако в "Пеньяроле" талант Рональда не оценили: парня забраковали и отправили домой в слезах. Отказ сильно повлиял на юного футболиста. На психологическое восстановление ушло около года - паренек боялся продолжать играть в футбол.

Карьеру Араухо спасла мать, она всем сердцем любила футбол и передала эту страсть сыну, была рядом на самых важных этапах его становления и всегда поддерживала и верила. Рональд родился в скромном уругвайском городке Ривера, что находится на границе с Бразилией, его мать по происхождению бразильянка. Ее любимым игроком был Роналдиньо, который и стал кумиром для юного Араухо.

"В детстве мне нравился Роналдиньо. Я всегда следил за его игрой. В 5 лет мама привела меня в футбольную академию в футболке с десяткой на спине. Вы можете не верить мне, но я начинал как чистая десятка", - с улыбкой вспоминал уругваец.

После того, как Рональд забыл горечь отказа в "Пеньяроле" мать договорилась о просмотре в местном "Уракане". Помогли хорошие отношения с этим клубом, она работала здесь, продавала выпечку юным футболистам. Рональда взяли в команду, но вместо "десятки" они поставили его играть в центр поля, там габариты и техника уругвайца сработали на полную.

Рональд вспоминал об этих временах:

"Дома иногда не хватало денег на обувь или еду. Я помню, как однажды у меня не было бутс для игры в футбол, и моей маме пришлось просить рассрочку, чтобы я мог их купить. Ей понадобилось восемь или девять месяцев, чтобы заплатить за них, но я получил свои бутсы. Мои родители приложили очень много усилий, и я им очень благодарен".

После этого карьера Рональда резко взлетела: Араухо провел в академии "Уракана" три плодотворных года и уже в 2015-м перешел в "Рентистас" из Монтевидео. В молодежке "Рентистаса" на Рональда смотрели всего год - и с восторгом от его игры перевели в основной состав. На тот момент Рональд окончательно освоился в центре поля. В первом сезоне во взрослом футболе Араухо даже забил семь голов.

Но идиллия длилась недолго, клуб нуждался в деньгах и продал Рональда в соседний "Бостон Ривер" за 395 тысяч евро. А дальше произошло то, что повлияло на всю его дальнейшую карьеру. На предсезонке все центральные защитники клуба начали получать травму за травмой.

"Мой тренер Серхио Кабрера оказался в ловушке, оценив мой рост, попробовал меня в обороне. В начале мне его идея очень сильно не понравилась. Однако это решение Серхио определило мою судьбу на всю жизнь. Я не могу жалеть", - рассказывал уругваец в 2020-м.

"Помню, как впервые встретил 16-летнего Рональда и сразу же заметил, что природа одарила его всем необходимым для успеха. Араухо всегда был очень талантливым игроком и хотел учиться несмотря на любые препятствия. Он также мечтал расти как личность и пользовался каждым шансом. Он максимально открыт перед вами. Такой он парень" - вспоминал Серхио Кабрера, который перевел Рональда в оборону.

Араухо подсел на легкую атлетику и неожиданно раскрылся в центре защиты: сочетание его скорости и роста отлично подходило под игру в обороне. В "Бостоне" Араухо провел лишь сезон: летом 2018-го за одним из самых перспективных защитников Уругвая пришли "Реал" и "Барселона".

После разговора с родителями Рональд выбрал второй вариант. Секрет "Барсы" оказался очень простым: они сначала позвонили матери футболиста - и только потом предложили деньги клубу.

Резкая смена обстановки стала для молодого парня настоящим испытанием: Араухо пришлось адаптироваться к испанской культуре. Мама осталась в Уругвае - и приехала лишь спустя несколько лет по просьбе Рональда.

В игровом плане все было не менее сложно: в Уругвае почти все команды защищаются глубоко, и местные тренеры требовали от защитника прежде всего физического преимущества. Не было ни одного выхода из обороны через пас - и Рональд оказался не готов к специфическому стилю "Барсы" и её требованиям к центрбекам.

"Араухо совсем не похож на стандартного воспитанника Ла Масии и редко думает о пасе в тех ситуациях, когда каждый защитник "Барсы" думал бы только о нем. Игроки "Барсы" не могут не обладать высокой культурой паса. Это должно быть в генах игрока, но у Рональда это далеко не главное качество - и "Барселона" понимала это с самого начала. Они рисковали с Араухо - и не прогадали" - рассказывали источники в клубной академии.

В первые дни в "Барсе" он купил на рынке дешевый надувной мяч и после тренировок проводил ночи, оттачивая с ним технику игры. Он делал это в своей спальне, где на стене висел белый лист бумаги с надписью: "Ты будешь лучшим центральным защитником в Европе".

Рональд постоянно ходил на дополнительные тренировки, впитывал каждый совет и из матча в матч становился сильнее в игре с мячом. При этом не забывал ходить в зал и даже бегал марафоны. Два года Араухо играл в "Барсе Б". Впервые обратил внимание и к тренировкам с основой игрока подпустил тогдашний тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. В октябре 2019 года счастья было еще больше: Вальверде выпустил Араухо на замену в игре с "Севильей", Рональд настолько волновался, что за 17-ть минут на поле заработал красную карточку.

"Я приехал в "Барсу" и с первого дня начал много потеть над передачами. Заиграть в стиле "Барсы" очень непросто. Я пришел из совсем другого мира - в Уругвае защитники играют иначе. Я играл проще и попал в непростое положение. Всегда восхищался Жераром Пике и его игрой ногами. Она мне очень нравится. Я многое взял из стиля его игры, но именно его культура паса оказала на меня огромное влияние", - вспоминал Араухо в январе 2021-го.

От замены Вальверде на Кике Сетьена защитник выиграл еще сильнее, парня стали чаще ставить в основной состав. Рональд сдружился с уругвайским форвардом Луисом Суаресом, который очень помогал соотечественнику. С приходом Кумана в 2020-м Араухо вообще стал лидером обороны "Барсы" и получил четвертый номер.

"Араухо необходимо улучшать игру в пас и обработку мяча, но он постоянно демонстрирует невероятный характер и силу воли. Я давно не замечал такого старания от игрока - и он не хочет останавливаться на достигнутом. Мы гордимся Рональдом", - восхищался Куман.

С приходом в клуб Хави "Барса" заиграла лучше - а Рональд еще круче.

"Рональд действительно хорош в этом сезоне, но может стать еще сильнее. Мы все это знаем. С момента моего прихода именно он вырос как игрок больше всех, и мне нравится его желание прогрессировать. Это делает его очень важным игроком для нас" - рассказывал Хави в марте 22 года.

В том сезоне Хави маскировал слабые стороны Араухо с помощью Жерара Пике. Именно испанец отвечал в паре защитников за продвижение мяча вперед. Зато Рональд лучше играл в отборе - и этим прикрывал Жерара. Таким образом они маскировали слабые стороны друг друга.

Араухо особенно подчеркивает важность Пике: "Жерар всегда был тем игроком, на которого я обращал внимание. Я делю с ним раздевалку и анализирую его. Мне нравится просматривать характеристики каждого игрока. Пике не отличается скоростью, но всегда находит идеальное расположение на поле. Я иногда буквально выбиваю из него информацию" - вспоминал уругваец.

В апреле 2022 года Рональд Араухо подписал с клубом новый улучшенный контракт, уже тогда топовые европейские клубы начали свою охоту за уругвайским талантом. И предлагали Рональду вдвое больше, чем могла предложить Барселона, но Араухо принял решение остаться в клубе.

"Быть здесь - это огромное счастье. Я хочу поблагодарить всю мою семью, которая поддерживала меня с самого начала, за эту огромную возможность. Моих родителей, жену... Я волнуюсь, потому что мы через многое прошли" - сказал Араухо в день подписания нового контракта. В конце он говорил сквозь слезы.

В "Барсе" видят в Рональди будущего капитана, и они дали об этом знать самому игроку. После ухода Серхио Бускетса и Йорди Альбы, капитанская повязка досталась Серхи Роберто, а Марк-Андре тер Штеген, Араухо и де Йонг стали вице-капитанами.

В сезоне 22/23 Барселона триумфовала в Чемпионате Испании, одним из главных факторов успеха той кампании стала надежная игра в защите подопечных Хави. В 38 матчах чемпионата Барселона пропустила 20 голов. Араухо в прошлом сезоне получил две травмы, из-за одной из которых он пропускал Чемпионат Мира в Катаре, в Примере уругваец отыграл 22 матча, с Рональдом на поле каталонцы пропустили лишь 4 мяча, фантастический результат. Средняя оценка Араухо в испанской Ла Лиге сезона 2022/23 составила 6,63.

Араухо является мастером в игре один-на-один. На поле уругваец выделяется хорошей скоростью и мощью. Это очень важно для того, чтобы страховать партнеров. Рональд любит выжидать соперника на своей позиции, не особо выдергивается и предпочитает более осторожный стиль. Осторожный в том плане, что он выбирает те ситуации на поле, в которых он проявляет свои сильные стороны. Это дуэли один-на-один и скоростные дуэли.

В изоляционных ситуациях один-на-один Араухо блестяще защищается. Он не просто полагается на свои физические данные (хотя они очень сильно помогают ему в дуэлях), но и действует с пониманием игры: перекрывает прямой путь к воротам, направляя соперника в меньшее пространство, держится на оптимальном расстоянии перед ним, терпеливо ждет нужного момента, и когда соперник отпускает мяч - ускоряется и вступает в отбор.

Араухо ощутимо спрогрессировал в плане игры с мячом за время пребывания в "Барселоне". Рональд любит длинные диагональные передачи и не упускает возможности пользоваться ими, часто они получаются хорошими для развития атаки.

В сезоне 22/23 Араухо обыграли лишь трижды за весь сезон - дважды Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" и однажды Альваро Гарсия из "Райо Вальекано". Эти три случая были, когда Араухо играл на позиции правого защитника, и ни разу его не обыграли, когда он играл в центре защиты.

Близкие к Рональду члены персонала "Барселоны" называют футболиста одержимым, который просматривает каждую свою игру, внимательно следит за статистикой и всегда стремится ее улучшить.

В каждом из своих сезонов в каталонском клубе Рональд показывал значительный прогресс в аспектах игры, с которыми у него были проблемы. В прошлом сезоне Араухо в среднем отдал 7,4 пасов за игру в финальную треть, улучшив средние показатели 5,0, 4,3 и 5,0 в своих предыдущих трех сезонах.

Лишь два центральных защитника Ла Лиги сделали больше передач на 10 и более метров за игру, чем Арауахо (6,2 в среднем): Пау Торрес и Рауль Альбиоль из "Вильярреала". И показатели Араухо снова выросли по сравнению с предыдущими сезонами: в 2021-22 годах он выполнял около 5,7 таких передач за игру, а в 20/21 - 3,3.

"Араухо - один из лучших центральных защитников в мире, он топ-игрок. У нас в обороне все очень хороши, но Араухо играет ключевую роль", - Хави.

Все это помогает понять, почему Араухо стал незаменимым игроком "Барсы" и почему его так любят болельщики. Он один из немногих - вместе с Педри, Гави и Тер Штегеном - кому фанаты "Камп Ноу" посвящают регулярные кричалки. Многие сравнивают его с легендарным Карлесом Пуйолем.