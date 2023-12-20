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Комплект из шести футболок Лионеля Месси был продан на аукционе за 7,8 млн. доллара

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Единственная форма, которой не хватает - это футболка с финального матча группового этапа Аргентины против Польши

Комплект из шести футболок Лионеля Месси был продан на аукционе за 7,8 млн. доллара

sports yahoo

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Аукционный дом Sotheby's продал шесть из семи футболок, которые носил Лионель Месси во время соревнования сборной Аргентины в чемпионате мира 2022 году в Катаре.

Шесть футболок с известным во всем мире номером 10 продали за 7,8 миллиона долларов. Месси надевал их во время матча группового этапа против Саудовской Аравии и Мексики. Также в раундах плей-офф против Австралии, Нидерландов, Хорватии и в финале против Франции.

"Эти исторические футболки являются не только напоминанием об одном из важнейших моментов в истории спорта, но и в принципе связаны с кульминационным моментом в карьере самого титулованного футболиста в истории", - сказал руководитель отдела современных коллекций Sotheby's Брам Вахтер.

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Источник:
sports yahoo
Опубликовал: Екатерина Власова
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