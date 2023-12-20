Комплект из шести футболок Лионеля Месси был продан на аукционе за 7,8 млн. доллара

Аукционный дом Sotheby's продал шесть из семи футболок, которые носил Лионель Месси во время соревнования сборной Аргентины в чемпионате мира 2022 году в Катаре.

Шесть футболок с известным во всем мире номером 10 продали за 7,8 миллиона долларов. Месси надевал их во время матча группового этапа против Саудовской Аравии и Мексики. Также в раундах плей-офф против Австралии, Нидерландов, Хорватии и в финале против Франции.

"Эти исторические футболки являются не только напоминанием об одном из важнейших моментов в истории спорта, но и в принципе связаны с кульминационным моментом в карьере самого титулованного футболиста в истории", - сказал руководитель отдела современных коллекций Sotheby's Брам Вахтер.