Успех сборной по футзалу, трансферный бан Днепра-1 и назначение Скрипника. Главные новости за 20 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 20 декабря.

Сборная Украины по футзалу взяла реванш у Польши, обыграв соседей в последнем туре группового этапа отбора. Благодаря этому успеху подопечные Александра Косенко опередили поляков в турнирной таблице, с первого места квалифицировавшись на Чемпионат мира-2024.

"Днепр-1" получил трансферный бан от ФИФА за определенные задолженности перед рядом игроков. Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к клубу остается экс-наставник команды Игор Йовичевич. В клубе собираются уже в ближайшее время погасить все долги, после чего "Днепр-1" надеется на снятие запрета на подписание игроков.

Виктор Скрипник возглавил "Металлист 1925". Контракт специалиста с харьковским клубом рассчитан на три года. Напомним, Скрипник начал сезон у руля "Ворсклы", но покинул свой пост после расторжения соглашения по обоюдному согласию. "Металлист 1925" проиграл 7 из 9 последних матчей УПЛ, уйдя на зимний перерыв недалеко от зоны вылета.

Карло Анчелотти не определился с тем, кто станет первым номером "Реала". Перед заключительным матчем года против "Алавеса" тренер заявил, что на игру в старте выйдет Кепа, но решение о том, кто станет постоянным основным вратарём на вторую часть сезона итальянец ещё не принял.

Неймар не сможет принять участие в Копа Америка. 31-летний нападающий "Аль-Хиляля" сможет восстановиться после разрыва крестов и мениска не раньше, чем в конце августа. Турнир же пройдёт в начале лета, с 20 июня по 14 июля. Напомним, свою травму Неймар получил ещё в октябре.

"РБ Лейпциг" быстро нашёл замену Эмилю Форсбергу, который переберётся в МЛС. Новой "десяткой" "быков" станет Элиф Элмас из "Наполи". За македонца чемпионы Италии выручат 25 млн евро. Трансфер должен состояться в начале января.