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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги

Общие новости
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Организации не имеют монополии на проведение клубных соревнований в Европе

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги

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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги 2021 года.

Организации не имеют монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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Напомним, в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", испанские "Атлетико" Мадрид, "Барселона", "Реал" Мадрид, а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Впоследствии на фоне критики большинство клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют "Барселона" и "Реал" Мадрид. Теперь же испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

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УЕФА ФИФА Суперлига
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Источник:
Miguel Delaney
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.12.2023 в 12:25
Ну так УЕФА наверняка протест подаст. Так что эта бодяга надолго. Кстати, как юрлицо Суперлига еще существует?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
21.12.2023 в 12:25
Ну так УЕФА наверняка протест подаст. Так что эта бодяга надолго. Кстати, как юрлицо Суперлига еще существует?
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0
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белок (Харків)
21.12.2023 в 12:14
лол) оце удар по бубєнчікам Чеферіну
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