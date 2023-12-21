Nike показал форму Рафаэля Надаля на Australian Open-2024

Стало известно, в какой форме 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль собирается выступить на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.

Преобладающим цветом экипировки, которую Надалю создаёт Nike, стал светло-голубой с белыми и лимонными элементами, сообщили в фан-клубе испанца.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.