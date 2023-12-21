  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Nike показал форму Рафаэля Надаля на Australian Open-2024

Общие новости

Она выполнена в голубых тонах

Nike показал форму Рафаэля Надаля на Australian Open-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, в какой форме 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль собирается выступить на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.

Преобладающим цветом экипировки, которую Надалю создаёт Nike, стал светло-голубой с белыми и лимонными элементами, сообщили в фан-клубе испанца.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.

По теме
yellow-arrow
УЕФА: Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида будет защищена
yellow-arrow
Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
yellow-arrow
Джошуа показал физичискую форму накануне боя с Валлином
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости