Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе

Сегодня, 21-го декабря, Европейский суд отменил решение о запрете создания Европейской Суперлиги. Компания А22 Sports объявила формат проведения нового турнира. Ниже – некоторые подробности.

- В турнире будут участвовать 64 команды, которые будут распределены на три дивизиона: Звездный (16 клубов), Золотой (16 клубов) и Синий (32 клуба).

- Каждая из команд будет иметь возможность как подняться в высший дивизион, так и вылететь в низший.

- Дивизионы будут разбиты на группы из восьми команд, где соперники сыграют по два матча друг с другом: дома и на выезде.

- В Звездной и Золотой лиге в финальном плей-офф будут бороться 4 лучшие команды каждой группы. В Синем дивизионе – 2 команды из каждой из четырех групп. Плей-офф будет проходить в формате двухматчевого противостояния, дома и на выезде. Финал будет играться на нейтральном поле.

- Самая худшая команда каждой группы (всего 2) Звездного дивизиона будет вылетать в Золотой. На замену ей будет приходить лучшая команда каждой группы Золотого дивизиона. Худшая команда каждой группы Золотого дивизиона будет заменена финалистом плей-офф Синего дивизиона.

- Каждый сезон из Синей лиги (самый низкий дивизион) будут вылетать 20 команд, на место которых будут заходить клубы из национальных чемпионатов.

- Матчи турнира будут проходить посреди недели, что не будет представлять угрозу календарю участников Суперлиги в национальных чемпионатах.

Напомним, что ранее президент "Реала" Флорентино Перес назвал решение Европейского суда историческим для футбола и спорта.