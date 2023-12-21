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Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе

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Уже разработана схема

Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе

The Super League Site

Новина українською

Сегодня, 21-го декабря, Европейский суд отменил решение о запрете создания Европейской Суперлиги. Компания А22 Sports объявила формат проведения нового турнира. Ниже – некоторые подробности.

- В турнире будут участвовать 64 команды, которые будут распределены на три дивизиона: Звездный (16 клубов), Золотой (16 клубов) и Синий (32 клуба).

- Каждая из команд будет иметь возможность как подняться в высший дивизион, так и вылететь в низший.

- Дивизионы будут разбиты на группы из восьми команд, где соперники сыграют по два матча друг с другом: дома и на выезде.

- В Звездной и Золотой лиге в финальном плей-офф будут бороться 4 лучшие команды каждой группы. В Синем дивизионе – 2 команды из каждой из четырех групп. Плей-офф будет проходить в формате двухматчевого противостояния, дома и на выезде. Финал будет играться на нейтральном поле.

- Самая худшая команда каждой группы (всего 2) Звездного дивизиона будет вылетать в Золотой. На замену ей будет приходить лучшая команда каждой группы Золотого дивизиона. Худшая команда каждой группы Золотого дивизиона будет заменена финалистом плей-офф Синего дивизиона.

- Каждый сезон из Синей лиги (самый низкий дивизион) будут вылетать 20 команд, на место которых будут заходить клубы из национальных чемпионатов.

- Матчи турнира будут проходить посреди недели, что не будет представлять угрозу календарю участников Суперлиги в национальных чемпионатах.

Напомним, что ранее президент "Реала" Флорентино Перес назвал решение Европейского суда историческим для футбола и спорта.

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Источник:
A22 Sports Management
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 14:40
Ну-ну...коні не витримають..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 14:40
Ну-ну...коні не витримають..
Ответить
0
0

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