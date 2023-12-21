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Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги

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Суперлига будет запущена через 18 месяцев

Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Европейская Суперлига будет запущена через 18 месяцев, сообщает испанский инсайдер Хоакин Марото.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года.

Организации не имеют монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Напомним, в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", испанские "Атлетико" Мадрид, "Барселона", "Реал" Мадрид, а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

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Источник:
JOAQUIN MAROTO
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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