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Директор Суперлиги: Мы завоевали право соревноваться. Монополия УЕФА наконец-то закончилась

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Бернд Райхарт прокомментировал решение суда

Директор Суперлиги: Мы завоевали право соревноваться. Монополия УЕФА наконец-то закончилась

The Super League Site

Новина українською

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт прокомментировал решение суда, который сегодня, 21 декабря, признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги.

"Мы завоевали право соревноваться. Почти 70-летняя монополия УЕФА наконец закончилась. Решение Суда имеет далеко идущие и положительные последствия для футбола. Мы будем продолжать работать с клубами, лигами и другими заинтересованными сторонами, не боясь санкций, чтобы создать лучшие футбольные соревнования в Европе".

Сейчас желающих присоединиться к Суперлиге не много, но "Реал" и "Барселона" остаются в новом проекте.

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Источник:
a22 sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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