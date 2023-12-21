Директор Суперлиги: Мы завоевали право соревноваться. Монополия УЕФА наконец-то закончилась
Бернд Райхарт прокомментировал решение суда
The Super League Site
Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт прокомментировал решение суда, который сегодня, 21 декабря, признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги.
"Мы завоевали право соревноваться. Почти 70-летняя монополия УЕФА наконец закончилась. Решение Суда имеет далеко идущие и положительные последствия для футбола. Мы будем продолжать работать с клубами, лигами и другими заинтересованными сторонами, не боясь санкций, чтобы создать лучшие футбольные соревнования в Европе".
Сейчас желающих присоединиться к Суперлиге не много, но "Реал" и "Барселона" остаются в новом проекте.
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