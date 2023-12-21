Президент УЕФА: Я не уверен, что Барселона и Реал знают, что делают. Футбол не продается
Чеферин прокомментировал выбор испанцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 декабря, объявлено о возвращении Европейской Суперлиги. Суд ЕС принял решение в пользу Лиги.
Как и ожидалось, большинство известных клубов и команд отказались от участия в турнире. Это сделали: "МЮ", "Рома", "Боруссия Дортмунд", "Атлетико", "ПСЖ", "Бавария" и другие.
Но "Барселона" и "Реал" выступили в поддержке проекта Европейской Суперлиги. Президент УЕФА Чеферин прокомментировал решение двух испанских клубов.
"Они могут создать все, что хотят. Надеюсь, у них будет замечательное соревнование только с двумя клубами. Я не уверен, что "Барселона" и "Реал" знают, что делают. Футбол не продается".
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