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Президент УЕФА: Я не уверен, что Барселона и Реал знают, что делают. Футбол не продается

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Чеферин прокомментировал выбор испанцев

Президент УЕФА: Я не уверен, что Барселона и Реал знают, что делают. Футбол не продается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 21 декабря, объявлено о возвращении Европейской Суперлиги. Суд ЕС принял решение в пользу Лиги.

Как и ожидалось, большинство известных клубов и команд отказались от участия в турнире. Это сделали: "МЮ", "Рома", "Боруссия Дортмунд", "Атлетико", "ПСЖ", "Бавария" и другие.

Но "Барселона" и "Реал" выступили в поддержке проекта Европейской Суперлиги. Президент УЕФА Чеферин прокомментировал решение двух испанских клубов.

"Они могут создать все, что хотят. Надеюсь, у них будет замечательное соревнование только с двумя клубами. Я не уверен, что "Барселона" и "Реал" знают, что делают. Футбол не продается".

Читайте такжеИсточник: Реал Мадрид и Барселона могут получить 1 млрд за свой интерес к Суперлиге
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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