Директор Суперлиги: Лигу можно будет смотреть бесплатно

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт объяснил о будущие трансляции матчей.

"Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА. Они не хотели нас слушать, так работает монополия. Сейчас ситуация изменилась. Да, матчи Европейской Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Турнир будет транслироваться на платформе Unify. Мы сможем компенсировать расходы рекламой. Фанаты получат к платформе бесплатный доступ и это нельзя будет сравнить ни с чем".