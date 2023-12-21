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Директор Суперлиги: Лигу можно будет смотреть бесплатно

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Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА (с)

Директор Суперлиги: Лигу можно будет смотреть бесплатно

The Super League Site

Новина українською

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт объяснил о будущие трансляции матчей.

"Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА. Они не хотели нас слушать, так работает монополия. Сейчас ситуация изменилась. Да, матчи Европейской Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Турнир будет транслироваться на платформе Unify. Мы сможем компенсировать расходы рекламой. Фанаты получат к платформе бесплатный доступ и это нельзя будет сравнить ни с чем".

Некоторые клубы не планируют присоединяться к Европейской Суперлиге. Пока только "Реал", "Барселона" и "Наполи" поддерживают проект.

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Источник:
Jijantes FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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