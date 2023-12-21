Директор Суперлиги: Лигу можно будет смотреть бесплатно
Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА (с)
The Super League Site
Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт объяснил о будущие трансляции матчей.
"Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА. Они не хотели нас слушать, так работает монополия. Сейчас ситуация изменилась. Да, матчи Европейской Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Турнир будет транслироваться на платформе Unify. Мы сможем компенсировать расходы рекламой. Фанаты получат к платформе бесплатный доступ и это нельзя будет сравнить ни с чем".
Некоторые клубы не планируют присоединяться к Европейской Суперлиге. Пока только "Реал", "Барселона" и "Наполи" поддерживают проект.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, которую Жирона захочет получить за Довбика
- Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании. Реализовал пенальти в ворота Бетиса. ВИДЕО
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- ФИФА раскрыла детали нового Клубного чемпионата мира. Известны большинство участников
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке