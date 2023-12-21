Директор Суперлиги: Турнир можно будет смотреть бесплатно
Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА (с)
The Super League Site
Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт объяснил будущее трансляций футбольных поединков.
"Мы работаем на благо футбола, и именно поэтому мы говорим со всеми, в том числе с УЕФА. Они не хотели нас слушать, так работает монополия. Сейчас ситуация изменилась. Да, матчи Европейской Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Турнир будет транслироваться на платформе Unify. Мы сможем компенсировать расходы рекламой. Фанаты получат к платформе бесплатный доступ и это нельзя будет сравнить ни с чем".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Некоторые клубы не планируют присоединяться к Европейской Суперлиге. Пока только "Реал", "Барселона" и "Наполи" поддерживают проект.
Популярное сейчас
- Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- ВИДЕО. Стеффен Карри забросил невероятный трехочковый за 10 секунд до конца матча с Бостоном
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке