Суперлига снова в актуальном, очередной гол Довбика и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 21 декабря

Вчера Европейский суд вынес решение, согласно которому запретил ФИФА и УЕФА как-то влиять на возможное создание Суперлиги, инициатором которой был презиндент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В решении отмечается, что ФИФА и УЕФА не имеет монополию на проведение международных кубковых соревнований, поэтому они не должны препятствовать подобным инициативам.

Это сразу вызвало новую волну разговоров об идее Суперлинги как таковой, формально ей дали право жить. Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", испанские "Атлетико" Мадрид, "Барселона", "Реал" Мадрид, а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". Впоследствии, на фоне критики, большинство клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют "Барселона" и "Реал" Мадрид.

Компания А22 Sports объявила формат проведения нового турнира, который называется Суперлига, вот некоторые важные пункты:

- В турнире будут участвовать 64 команды, которые будут распределены на три дивизиона: Звездный (16 клубов), Золотой (16 клубов) и Синий (32 клуба).

- Каждая из команд будет иметь возможность как подняться в высший дивизион, так и вылететь в низший.

- Дивизионы будут разбиты на группы из восьми команд, где соперники сыграют по два матча друг с другом: дома и на выезде. Другие детали вы можете почитать по ссылке.

Как известно главными продолжателями идеи Суперлиги остаются "Барселона" и "Реал", пока открыто больше никто не поддержал эту идею. Более того, почти все топ-клубы Европы выпустили официальные заявления, в которых они отказались от приглашения в Суперлигу и выразили желание оставаться с нынешним форматом. Среди таких клубов: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и многие другие.

УЕФА выпустили официальное заявление по поводу решения Европейского суда о Суперлиге и отметили, что они будут продолжать отстаивать устойчивую футбольную пирамиду, которая уже создана и они не одобряют те изменения, которые предлагает новая концепция. Чеферин вообще посмеялся над "Барселоной" и "Реалом", отметив, что в Суперлиге будут играть только эти два клуба.

В четверг состоялись матчи 18-го тура испанской Ла Лиги, по итогам которых мы увидели смену лидера, ведь "Жирона" потеряла очки в матче против "Бетиса". Счет в той встрече открыл Артем Довбик ударом с пенальти, впрочем удержать победу им все же не удалось, за несколько минут до конца счет сравнял Песселья. 1:1.

Мадридский "Реал" на последних минутах вырвал победу над "Алавесом". Непростой выезд был у мадридцев, впрочем Лукас Васкес стал главным героем встречи и на 90+1 именно он отправил в сетку ворот мяч, который стал победным. Благодаря этой победе "Реал" сравнялся с "Жироной" по очкам и опережает своих конкурентов по дополнительным показателям.

Защитник Преснел Кимпембе рассказал о продлении контракта с "ПСЖ" до лета 2026 года. "Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2026 года", - написал Кимпембе в своих соцсетях. Кимпембе является воспитанником "ПСЖ", прошел путь от академии до основной команды, за которую начал выступать с июля 2015 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 20 млн евро.

Во время матча 17-го тура АПЛ капитан "Лутона" Том Локьер пережил на поле остановку сердца. Сегодня "Лутон" сообщил, что игрок начал период реабилитации. "Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации. В среду он был выписан из больницы и сейчас находится дома.

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч сообщил, что Виталий Миколенко имеет шанс сыграть в матче 18-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" после того, как он пропустил две игры своей команды из-за небольшого повреждения. "Миколенко снова с нами. Шеймусу Коулмену нужно еще несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам. Эшли Янг занимается, но не думаю, что он сможет сыграть. Абдулай Дукуре не будет доступным", - сказал Дайч.