Бернд Райхарт: Суперлига - альтернатива ЛЧ. Саудовских клубов не будет - это европейский проект
Генеральный директор Суперлиги высказался о будущем турнира
Генеральный директор Суперлиги высказался о будущем турнира.
Вчера суд Европейского Союза принял решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА "злоупотребляют доминирующим положением".
"Мир футбола привык к жесткой 70-летней монополии. Придется менять чип. Кому-то это будет стоить дороже, кому-то меньше. Клубы должны понимать, какие огромные возможности у них есть.
До сих пор даже лучшим клубам Европы угрожали [чтобы они не вступали в состав Суперлиги]. Угрозы реальные. Я видел комментарии команд, в которых упоминалась Суперлига прошлого, а не нынешняя. Сейчас это открытое и меритократическое соревнование.
В Суперлиге не будет никаких привилегий ни для одного клуба. Ни один саудовский клуб не сможет войти в ее состав. Это европейский и только европейский проект.
Ла Лига и Суперлига могут прекрасно сосуществовать. Суперлига - альтернатива Лиге чемпионов.
Мы работаем на благо футбола и поэтому разговариваем со всеми, включая УЕФА. Нас не хотели слушать, так работает монополия. Теперь ситуация изменилась", - сказал Бернд Райхарт.
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