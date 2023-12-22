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Гендиректор Суперлиги: Мы утроим доходы "малых" клубов по сравнению с тем, сколько им платит УЕФА

Общие новости
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Райхарт объяснил, почему трансляции Суперлиги будут бесплатными

Гендиректор Суперлиги: Мы утроим доходы "малых" клубов по сравнению с тем, сколько им платит УЕФА

Getty Images

Новина українською

Бернд Райхарт объяснил, почему трансляции Суперлиги будут бесплатными.

Ранее генеральный директор турнира пообещал, что матчи будут транслироваться бесплатно, а клубам будут гарантированы солидарные выплаты.

"Мы утроим доходы по сравнению с тем, что УЕФА дает "малым" клубам. Все будет публично, будет много прозрачности.

Так, матчи Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Матчи будут транслироваться на платформе Unify. Мы сможем покрыть расходы за счет рекламы.

Эта модель устойчива в долгосрочной перспективе, потому что мы говорим о беспрецедентной фанатской платформе. Они получат к ней бесплатный доступ, и это ни с чем не сравнимо. Только лучшие европейские клубы могут предложить это", - сказал Райхарт.

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Источник:
JijantesFC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.12.2023 в 12:08
Трансляцмм будут платными. Но, потом. очень похоже на концепт дэзона в Германии
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
22.12.2023 в 12:08
Трансляцмм будут платными. Но, потом. очень похоже на концепт дэзона в Германии
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.12.2023 в 11:38
Не вийде з цього нічого. Таке відчуття, що вся ця балаканина затіяна для того, щоб створити певний тиск на УЕФА і ФІФА. Думаю, ініціатори самі не вірять в успіх цього всього.
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Spokoyno (Київ)
22.12.2023 в 11:11
Нью-Васюки
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