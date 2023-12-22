В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят клубам вступать в Суперлигу
17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в Суперлиге
The Super League Site
Правительства Италии и Франции собираются мобилизовать свои силы, чтобы создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу, сообщает BBC.
Также сообщается, что в Англии футбольный регулятор - это часть желания подрезать крылья крупнейшим клубам, подкрепленная юридическими полномочиями, если кто-то начнет соблазняться этим проектом.
Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги 2021 года. Сейчас в списке участников Суперлиги находятся только "Барселона" и "Реал".
Отметим, что к концу первого дня уже 17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в Европейской Суперлиге, поддержав УЕФА.
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