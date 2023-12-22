ВИДЕО. Шарль Леклер получил новый суперкар стоимостью полмиллиона евро
Это все та же Ferrari
Фото: Getty Images
Пилот команды "Феррари" в Формуле-1 Шарль Леклер получил свой новый автомобиль — это суперкар Ferrari 812 Competizione с 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 830 лошадиных сил. Это один из последних автомобилей на платформе V12 Berlinetta, он выпущен тиражом в 999 экземпляров. Автомобиль Леклера был доставлен к Hotel De Paris в Монако, где проживает Шарль.
Отметим, что в коллекции Леклера также есть Ferrari SF90 Stradale, 488 Pista Spider, а также 812 Superfast, на базе которой создана более мощная версия — 812 Competizione.
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