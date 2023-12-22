FEI не допустила Россию и Беларусь к Олимпиаде-2024
Организаторы отказались от стран-агрессоров
ifrankivchanyn.com
Международная федерация конного спорта (FEI) подтвердила, что российские и белорусские атлеты пропустят Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в этом виде спорта.
Международный олимпийский комитет советовал федерациям вернуть спортсменов из РФ и Беларуси к индивидуальным международным соревнованиям. FIE тогда решила оставить в силе действующие санкции против спортсменов из двух стран и отложить их возвращение к соревнованиям.
В декабре исполнительный совет МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024.
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