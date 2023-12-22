FEI не допустила Россию и Беларусь к Олимпиаде-2024

Международная федерация конного спорта (FEI) подтвердила, что российские и белорусские атлеты пропустят Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в этом виде спорта.

Международный олимпийский комитет советовал федерациям вернуть спортсменов из РФ и Беларуси к индивидуальным международным соревнованиям. FIE тогда решила оставить в силе действующие санкции против спортсменов из двух стран и отложить их возвращение к соревнованиям.

В декабре исполнительный совет МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024.