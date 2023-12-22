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ВИДЕО. Джозеф Паркер оказался тяжелее Деонтея Уайлдера

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Разница составила более 10 килограмм

ВИДЕО. Джозеф Паркер оказался тяжелее Деонтея Уайлдера

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны итоги взвешивания перед турниром Day of Reckoning.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер показал на весах — 96,62 кг, а его соперник по поединку австралиец Джозеф Паркер оказался тяжелее – 111,27 кг.

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Напомним, что бой пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Дионтей Уайлдер Джозеф Паркер
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