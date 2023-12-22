ВИДЕО. Джозеф Паркер оказался тяжелее Деонтея Уайлдера
Разница составила более 10 килограмм
Фото: Твіттер
Стали известны итоги взвешивания перед турниром Day of Reckoning.
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер показал на весах — 96,62 кг, а его соперник по поединку австралиец Джозеф Паркер оказался тяжелее – 111,27 кг.
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Напомним, что бой пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
DO NOT BLINK ????— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 22, 2023
Joseph Parker and Deontay Wilder face-off ahead of tomorrow's MASSIVE fight ????#DayofReckoning | Saturday | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/AVo5UZcMWF
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