ВИДЕО. Джозеф Паркер оказался тяжелее Деонтея Уайлдера

Стали известны итоги взвешивания перед турниром Day of Reckoning.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер показал на весах — 96,62 кг, а его соперник по поединку австралиец Джозеф Паркер оказался тяжелее – 111,27 кг.

Напомним, что бой пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

DO NOT BLINK ????



Joseph Parker and Deontay Wilder face-off ahead of tomorrow's MASSIVE fight ????#DayofReckoning | Saturday | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/AVo5UZcMWF