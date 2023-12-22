Директор Суперлиги: Наш турнир прекрасно подойдет Жироне
Бернд Райхарт считает, что их лига подойдет для испанского клуба
The Super League Site
Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт считает, что их Лига прекрасно подойдет для "Жироны", в которой играют два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков.
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"Наша Европейская Суперлига прекрасно подойдет для Жироны. Многие клубы жалуются, что приз за выход в Лигу чемпионов отравлен.
Вы приезжаете, проигрываете свои матчи и через три месяца выбываете из группового этапа. У вас нет времени, чтобы зарекомендовать себя как европейский клуб. "Вильярреал" был полуфиналистом Лиги чемпионов, а в следующем году они уже не участвовали в турнире".
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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