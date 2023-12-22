Директор Суперлиги: Наш турнир прекрасно подойдет Жироне

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт считает, что их Лига прекрасно подойдет для "Жироны", в которой играют два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

"Наша Европейская Суперлига прекрасно подойдет для Жироны. Многие клубы жалуются, что приз за выход в Лигу чемпионов отравлен.

Вы приезжаете, проигрываете свои матчи и через три месяца выбываете из группового этапа. У вас нет времени, чтобы зарекомендовать себя как европейский клуб. "Вильярреал" был полуфиналистом Лиги чемпионов, а в следующем году они уже не участвовали в турнире".