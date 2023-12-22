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Директор Суперлиги: Наш турнир прекрасно подойдет Жироне

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Бернд Райхарт считает, что их лига подойдет для испанского клуба

Директор Суперлиги: Наш турнир прекрасно подойдет Жироне

The Super League Site

Новина українською

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт считает, что их Лига прекрасно подойдет для "Жироны", в которой играют два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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"Наша Европейская Суперлига прекрасно подойдет для Жироны. Многие клубы жалуются, что приз за выход в Лигу чемпионов отравлен.

Вы приезжаете, проигрываете свои матчи и через три месяца выбываете из группового этапа. У вас нет времени, чтобы зарекомендовать себя как европейский клуб. "Вильярреал" был полуфиналистом Лиги чемпионов, а в следующем году они уже не участвовали в турнире".

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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