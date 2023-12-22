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Роналду забил 51-й гол в этом году. Опережают португальца только двое форвардов из Европы

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Нападающего опережают только Гарри Кейн и Килиан Мбаппе

Роналду забил 51-й гол в этом году. Опережают португальца только двое форвардов из Европы

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Сегодня, 22 декабря, "Аль-Наср" в матче 18-го тура Про-лиги Саудовской Аравии победил "Аль-Иттифак" со счетом 3:1.

Нападающий Криштиану Роналду реализовал 11-метровый на 73' минуте поединка. Этот гол стал 51-м, который португальский футболист забил в этом году.

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Сейчас футболиста опережают Гарри Кейн ("Бавария") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - у них на счету по 52 забитых мяча.

Читайте такжеРоналду: Мне очень жаль, что я не перешел в Аль-Наср раньше
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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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