Роналду забил 51-й гол в этом году. Опережают португальца только двое форвардов из Европы
Нападающего опережают только Гарри Кейн и Килиан Мбаппе
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Сегодня, 22 декабря, "Аль-Наср" в матче 18-го тура Про-лиги Саудовской Аравии победил "Аль-Иттифак" со счетом 3:1.
Нападающий Криштиану Роналду реализовал 11-метровый на 73' минуте поединка. Этот гол стал 51-м, который португальский футболист забил в этом году.
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Сейчас футболиста опережают Гарри Кейн ("Бавария") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - у них на счету по 52 забитых мяча.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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