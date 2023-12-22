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Авторитетное издание The Guardian опубликовало список 100 лучших футболистов 2023 года

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Эрлинг Холанд занял первое место

Авторитетное издание The Guardian опубликовало список 100 лучших футболистов 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших футболистов 2023 года.

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Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял первое место. Норвежец провел феноменальный год и одерживал победу во многих номинациях. А аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил награду "Золотой мяч" 2023, занял 10-е место.

Топ-10 лучших игроков по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
2. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
4. Гарри Кейн ("Бавария");
5. Родри ("Манчестер Сити");
6. Винисиус ("Реал Мадрид");
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
9. Виктор Осимхен ("Наполи");
10. Лионель Месси ("Интер Майами").

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Источник:
the guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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