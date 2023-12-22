"Не останавливаемся". Роналду поделился впечатлениями после матча против Аль-Иттифака
Криштиану Роналду забил 51-й гол в этом году
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Сегодня, 22 декабря, в матче 18-го тура Про-лиги Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Иттифак" (3:1) Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.
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Этот гол стал для португальца 51-м в 2023 году. В своем инстаграме нападающий поделился эмоциями после игры.
"Третья победа подряд. Мы стремимся к большему, не останавливаемся, "Аль-Наср"!"
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Источник:cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
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