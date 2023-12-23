Директор Суперлиги: Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в нашем турнире
Бернд Райхарт убежден, что будет легко найти команды для участия в турнире
The Super League Site
Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт уверен, что они легко наберут нужное количество команд для участия в турнире.
"Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в Европейской Суперлиге. Мы хотим дальше развивать свое предложение, ведь теперь клубы могут не бояться санкций.
Германия также испытывает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение - очень хорошая возможность клубам стать сильнее, получить еще одну опору".
Ключевым моментом проекта является то, что новые соревнования должны быть доступны для всех болельщиков бесплатно. Европейская Лига компенсирует свои расходы на свободный показ рекламой.
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