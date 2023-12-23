Директор Суперлиги: Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в нашем турнире

Директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт уверен, что они легко наберут нужное количество команд для участия в турнире.

"Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в Европейской Суперлиге. Мы хотим дальше развивать свое предложение, ведь теперь клубы могут не бояться санкций.

Германия также испытывает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение - очень хорошая возможность клубам стать сильнее, получить еще одну опору".