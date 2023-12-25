Шовковский: Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев по случаю Рождества Христова.

"Дорогие Друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытания войны, пусть этот Светлый Праздник принесет Вам Надежду и Веру в лучшее Будущее. Пусть Рождественская звезда освещает Ваши сердца.

Желаю Вам всем находить Силу в Ваших родных и близких. Совместно преодолевать трудности. Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу. Пусть этот Праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания.

Не стесняйтесь обнять Ваших близких дополнительный раз. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте Рождественское настроение в своих сердцах.