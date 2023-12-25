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Шовковский: Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца

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Наставник "Динамо" поздравил украинцев с Рождеством

Шовковский: Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев по случаю Рождества Христова.

"Дорогие Друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытания войны, пусть этот Светлый Праздник принесет Вам Надежду и Веру в лучшее Будущее. Пусть Рождественская звезда освещает Ваши сердца.

Желаю Вам всем находить Силу в Ваших родных и близких. Совместно преодолевать трудности. Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу. Пусть этот Праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания.

Не стесняйтесь обнять Ваших близких дополнительный раз. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте Рождественское настроение в своих сердцах.

С наилучшими пожеланиями! Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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