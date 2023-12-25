Шовковский: Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца
Наставник "Динамо" поздравил украинцев с Рождеством
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев по случаю Рождества Христова.
"Дорогие Друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытания войны, пусть этот Светлый Праздник принесет Вам Надежду и Веру в лучшее Будущее. Пусть Рождественская звезда освещает Ваши сердца.
Желаю Вам всем находить Силу в Ваших родных и близких. Совместно преодолевать трудности. Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу. Пусть этот Праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания.
Не стесняйтесь обнять Ваших близких дополнительный раз. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте Рождественское настроение в своих сердцах.
С наилучшими пожеланиями! Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.
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