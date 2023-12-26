  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря

Общие новости

А также контракт СаШо и критика Зинченко

Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 25-е декабря

Желько Любенович рассказал о планах "Миная"

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал о планах команды. Из отпуска она выйдет 11-го января. Есть вероятность выезда на подготовку в Турцию, но этот вопрос еще не решен на сто процентов. Тренер также рассказал, с кем хотел бы работать во второй части сезона. Любенович сказал, что на позиции тех, кто ушел, клуб будет искать опытных новичков.

Василий Кравец может покинуть "Днепр-1"

Защитник Василий Кравец может покинуть "Днепр-1" во время зимней паузы. Об этом заявил журналист-инсайдер Игорь Цыганик. Причины и детали решения не разглашаются. Добавим, что Василий Кравец может сыграть как в центре, так и на фланге обороны. Но после перехода из "Ворсклы" он не был безоговорочно основным в "Днепре-1".

"Динамо" ищет защитника, но не интересуется Салюком

"Динамо" стремится усилить свой состав центральным защитником, но информацию о заинтересованности киевлян в персоне Евгения Салюка из "Черноморца" Цыганик не подтверждает. Был вариант с футболистом из Польши, но он также не выгорел. Футболисты, которые подходят "Динамо" по уровню, не спешат ехать в Украину из-за войны.

Также "Динамо" не интересуется Качарабой.

Александр Шовковский может подписать с "Динамо" улучшенный контракт

Речь идет о том, чтобы обновить условия после ухода Мирчи Луческу и получения статуса полноценного главного тренера. Ранее Шовковский работал с приставкой "исполняющий обязанности". После последнего матча первой части сезона СаШо утвердили в статусе главного. В соответствии с этим могут быть пересмотрены условия контракта.

Александр Зинченко раскритиковали за игру с "Ливерпулем"

Гол в матче АПЛ против "Арсенала" "Ливерпуль" забил после активности Мохамеда Салаха – матч закончился вничью 1:1. Гол был забит из-под украинского защитника Александра Зинченко. После этого украинца критиковали в английской прессе. Ранее высказывался Гарри Невилл, сейчас – Крейг Берли. Реакция Зинченко пока неизвестна.

Дмитрий Михайленко в январе примет сборную Украины U-19

Украинский тренер Дмитрий Михайленко, наиболее известный по работе с "Днепром-1", возглавит сборную Украины U-19. На этой должности Михайленко заменит Олега Кузнецова, у которого завершается контракт с УАФ в конце этого года. Отмечается, что к исполнению обязанностей главного тренера Михайленко приступит с января.

По теме
yellow-arrow
Зенит в Белграде сыграет товарищеский матч с Црвеной Звездой
yellow-arrow
Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду
yellow-arrow
Галактико. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости