Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду
Харри Кейн находится на втором месте
goal
Издание Goal определило претендентов на награду "Золотой мяч-2024" по итогам этого сезона.
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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем - главный фаворит на победу. Также в двадцатку лучших вошли два легендарных футболиста, Криштиану Роналду (17 место) и Лионель Месси (19 позиция).
Претенденты на победу по версии издания Goal (Топ-5):
1. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид);
2. Харри Кейн ("Бавария");
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити);
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль").
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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25.12.2023 в 22:04
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