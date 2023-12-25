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Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду

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Харри Кейн находится на втором месте

Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду

goal

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Издание Goal определило претендентов на награду "Золотой мяч-2024" по итогам этого сезона.

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем - главный фаворит на победу. Также в двадцатку лучших вошли два легендарных футболиста, Криштиану Роналду (17 место) и Лионель Месси (19 позиция).

Претенденты на победу по версии издания Goal (Топ-5):

1. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид);
2. Харри Кейн ("Бавария");
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити);
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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Харри Кейн Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:04
Усі з цього переліку - гідні гравці. Але, чому саме Белінгем фаворит? Що він виграв, чого досяг?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:04
Усі з цього переліку - гідні гравці. Але, чому саме Белінгем фаворит? Що він виграв, чого досяг?
Ответить
0
0

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