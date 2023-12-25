Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду

Издание Goal определило претендентов на награду "Золотой мяч-2024" по итогам этого сезона.

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем - главный фаворит на победу. Также в двадцатку лучших вошли два легендарных футболиста, Криштиану Роналду (17 место) и Лионель Месси (19 позиция).

Претенденты на победу по версии издания Goal (Топ-5):

1. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид);

2. Харри Кейн ("Бавария");

3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити);

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль").