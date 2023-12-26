Кожанов: Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был такой долгосрочный контракт с Шахтером
Горняки отказались его продавать
Фото: ФК Карпати / Автор невідомий
Бывший полузащитник "Шахтера" Денис Кожанов рассказал, что еще до войны мог оказаться в "Краснодаре", но президент донецкого клуба Ринат Ахметов отказался от продажи украинца.
"Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был такой долгосрочный контракт с "Шахтером". У меня были варианты, но "Шахтер" не продал. Тогда еще не было войны и самый реальный вариант — это был "Краснодар". Кононов еще не ушел, но должен был туда идти, и я уже общался с президентом. Ну просто не продали, и все.
Там более выгодный контракт был, конечно. Но в первую очередь я понимал, что туда идет Кононов. Если он меня берет, то я буду играть. Плюс, там отношение — спортивный директор прилетал в Киев, мы общались, президент чуть ли не через день звонил. Была трансферная цена — 2 млн. Они давали больше, чем 2 миллиона, но "Шахтер" сказал "нет". Я позвонил Палкину, спросил: "Почему вы не хотите меня продать?". Он говорит: "Президент сказал: "Ты не продаешься", - сказал Кожанов в интервью Брутальному футболу.
Кожанов выступал за "Шахтер" с 2005 по 2007 год, и за это время он играл за вторую и третью команду "горняков".
Напомним, накануне Денис объявил об окончании карьеры игрока.
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