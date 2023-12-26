Кожанов: Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был такой долгосрочный контракт с Шахтером

Бывший полузащитник "Шахтера" Денис Кожанов рассказал, что еще до войны мог оказаться в "Краснодаре", но президент донецкого клуба Ринат Ахметов отказался от продажи украинца.

"Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был такой долгосрочный контракт с "Шахтером". У меня были варианты, но "Шахтер" не продал. Тогда еще не было войны и самый реальный вариант — это был "Краснодар". Кононов еще не ушел, но должен был туда идти, и я уже общался с президентом. Ну просто не продали, и все.

Там более выгодный контракт был, конечно. Но в первую очередь я понимал, что туда идет Кононов. Если он меня берет, то я буду играть. Плюс, там отношение — спортивный директор прилетал в Киев, мы общались, президент чуть ли не через день звонил. Была трансферная цена — 2 млн. Они давали больше, чем 2 миллиона, но "Шахтер" сказал "нет". Я позвонил Палкину, спросил: "Почему вы не хотите меня продать?". Он говорит: "Президент сказал: "Ты не продаешься", - сказал Кожанов в интервью Брутальному футболу.