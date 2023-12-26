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70-летний Фатих Терим возглавит Панатинаикос - A Spor

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Турецкий специалист отправится в Афины

70-летний Фатих Терим возглавит Панатинаикос - A Spor

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70-летний турецкий тренер Фатих Терим достиг соглашения с "Панатинаикосом" и вскоре возглавит греческий клуб. Об этом сообщает A Spor.

По информации источника, турецкий специалист отправится в Афины для подписания контракта в среду, 27 декабря.

За свою тренерскую карьеру Терим успел поработать в "Анкарагюджю", "Гезтепе", "Галатасарае", "Фиорентине", "Милане", а также в молодежной и основной сборной Турции.

После 15 сыгранных матчей в активе "Панатинаикоса" 34 очка. Команда идет на втором месте, уступая одно очко лидирующему ПАОКу. На третьем месте с 32 очками находится "Олимпиакос".

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Источник:
A Spor
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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