70-летний Фатих Терим возглавит Панатинаикос - A Spor
Турецкий специалист отправится в Афины
70-летний турецкий тренер Фатих Терим достиг соглашения с "Панатинаикосом" и вскоре возглавит греческий клуб. Об этом сообщает A Spor.
По информации источника, турецкий специалист отправится в Афины для подписания контракта в среду, 27 декабря.
За свою тренерскую карьеру Терим успел поработать в "Анкарагюджю", "Гезтепе", "Галатасарае", "Фиорентине", "Милане", а также в молодежной и основной сборной Турции.
После 15 сыгранных матчей в активе "Панатинаикоса" 34 очка. Команда идет на втором месте, уступая одно очко лидирующему ПАОКу. На третьем месте с 32 очками находится "Олимпиакос".
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Источник:A Spor
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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