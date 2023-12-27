Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря

"Манчестер Юнайтед" победил впервые с 6 декабря, причем сделал это в волевом стиле - отыгравшись с 0:2. Героем встречи стал аргентинец Гарначо - у него дубль. Победа позволила Эрику тен Хагу немного выдохнуть, а команде подняться на 6-е место. До зоны ЛЧ еще 5 очков.

В соперниках у красных был "Бернли" из зоны вылета, и здесь борьбы не вышло - мерсисайдцы забили два сухих гола. У "Бернли" и моментов толковых не было - только редкие подходы к воротам. "Ливерпуль" же благодаря победе возглавил АПЛ, но у "Арсенала" есть игра в запасе в четверг.

Кризисный "Фулхэм" не соперник для набравшей ход машины Андони Ираолы с Ильей Забарным в центре защиты, что и подтвердила игра. "Борнмут" теперь в ТОП-10 АПЛ. Также отмечаем поражение "Ньюкасла", который провалился дома с "Ноттингем Форест" и опустился на 8-е место.

Причем сделал это стильно - благодаря разгромной победе 3:0 над РВДМ. Сидорчук провел на поле полный матч, получил приличные оценки. Для "Вестерло" текущее 11-е место в чемпионате Бельгии - самое высокое почти со старта сезона.

На секунду, 70 лет уже турецкой легенде! "Панатинаикос", однако, подписал с ним контракт до 2025 года. Цель Терима - выиграть чемпионат Греции, где команда сейчас идет 2-й. Из еврокубков "Пао" вылетел еще с предыдущим тренером Ивицей Йовановичем.

А это уже наша родная УПЛ и Ровно, где приняли вполне логичное решение - один из ветеранов команды Валерий Кучеров в ней останется и продлит контракт на 2 года. В то же время запасной Роман Гагун зимой уйдет. Напомним, "Верес" закончил первую половину сезону в зоне вылета.